Villa Ocampo lanza la capacitación “Pueblos Forestales: La Historia como Desafío”

El Área de Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo, en conjunto con el ISPI Nº 4026 “Santísima Virgen Niña”, anunció el dictado de la capacitación “Pueblos Forestales: La Historia como Desafío”, una propuesta destinada a profundizar en el patrimonio histórico-cultural y en el desarrollo de las comunidades vinculadas a la actividad forestal de la región.

La formación estará a cargo del profesor de Historia y guía de turismo de Villa Ana, Guillermo Sánchez, reconocido por su trabajo en la difusión de la identidad forestal del norte santafesino. La actividad se realizará el sábado 22 de noviembre, a partir de las 14:00, en el Salón 30 de Noviembre del Palacio Municipal.

Desde la organización informaron que se entregarán certificados de participación.



Para inscripciones o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Turismo al 3482-255035 o con el ISPI 4026 al 3482-466663.