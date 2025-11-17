Villa Ocampo: Avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la semana del 17 al 23 de noviembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción», en la ciudad de Villa Ocampo.
MARTES 18:
19:00 hs: Misa en acción de gracias por el año escolar de la EFA de Villa Ocampo y sus egresados, en la Escuela.
19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.
MIÉRCOLES 19:
17:00 hs: Misa en el Hospital.
19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
JUEVES 20:
09:00 hs: Misa en el Hogar de Ancianos San José.
19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.
20:00 hs: Misa en el Templo.
VIERNES 21:
08:00 a 19:30 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
18:00 hs: Misa en Capilla La Merced (Bº Los Amores).
19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
SÁBADO 22:
16:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Campo Bello).
18:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).
19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.
20:00 hs: Misa en el Templo.
DOMINGO 23: Trigésimo Cuarto Domingo Durante el Año
08:00 hs: Misa en el Templo.
10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla Cristo Rey.
18:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal, con Primeras Comuniones, en Capilla Jesús de Nazaret (Arroyo Ceibal Este).
20:00 hs: Misa en el Templo.
COLECTA PARA EL APOSTOLADO LAICO: El sábado 22 y domingo 23 de noviembre, en ocasión de celebrarse la Fiesta de Cristo Rey, la Iglesia Diocesana está invitada a colaborar económicamente con el apostolado de los laicos, que se hacen presentes a través de diversos movimientos y servicios para toda la diócesis.
PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN: El viernes 28 de noviembre, a las 20hs., en el Templo podremos participar de una Catequesis que nos ayudará en las confesiones, preparándonos para la Fiesta Patronal y la Navidad.