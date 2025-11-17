Villa Ocampo: Avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la semana del 17 al 23 de noviembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción», en la ciudad de Villa Ocampo.

MARTES 18:

19:00 hs: Misa en acción de gracias por el año escolar de la EFA de Villa Ocampo y sus egresados, en la Escuela.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.

MIÉRCOLES 19:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

JUEVES 20:

09:00 hs: Misa en el Hogar de Ancianos San José.

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.

20:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 21:

08:00 a 19:30 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

18:00 hs: Misa en Capilla La Merced (Bº Los Amores).

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

SÁBADO 22:

16:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Campo Bello).

18:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).

19:00 hs: Misa de Novena en Capilla Cristo Rey.

20:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 23: Trigésimo Cuarto Domingo Durante el Año

08:00 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla Cristo Rey.

18:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal, con Primeras Comuniones, en Capilla Jesús de Nazaret (Arroyo Ceibal Este).

20:00 hs: Misa en el Templo.

COLECTA PARA EL APOSTOLADO LAICO: El sábado 22 y domingo 23 de noviembre, en ocasión de celebrarse la Fiesta de Cristo Rey, la Iglesia Diocesana está invitada a colaborar económicamente con el apostolado de los laicos, que se hacen presentes a través de diversos movimientos y servicios para toda la diócesis.