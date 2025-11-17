A diez años del grito que cambió todo: conversatorio con Verónica Camargo en Villa Ocampo

En el marco del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Espacio Abierto organiza un encuentro con la impulsora del movimiento Ni Una Menos y mamá de Chiara Páez.

Este miércoles 19 de noviembre, a las 14 horas, se llevará a cabo en el Complejo ARNO (25 de Mayo 1930) de Villa Ocampo el conversatorio “A diez años del grito que cambió todo”, una actividad organizada por Espacio Abierto, en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El encuentro contará con la participación de Verónica Camargo, madre de Chiara Páez, la joven de 14 años víctima de femicidio en Rufino en 2015, cuyo caso dio origen al movimiento #NiUnaMenos, símbolo de la lucha colectiva contra la violencia de género en Argentina.

Camargo será entrevistada por la escritora y comunicadora Beatriz Maraude, en una conversación que propone reflexionar sobre los avances, desafíos y realidades que enfrentan las mujeres a una década de aquel hecho que marcó un punto de inflexión en la historia del país.

Durante la jornada, la diputada provincial Rosana Bellatti presentará además el Proyecto de Ley “Preguntá por Ángela”, una iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos de contención y acompañamiento en espacios públicos y privados frente a situaciones de violencia o acoso.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta busca promover el diálogo y la toma de conciencia sobre la necesidad de seguir construyendo sociedades más justas e igualitarias.