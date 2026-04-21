Villa Ocampo presidirá la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe

El pasado sábado, en la ciudad de El Trébol , se llevó a cabo la Asamblea de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe , encuentro en el que fue electa por unanimidad la profesora Estela Yaccuzzi , representante del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret” de Villa Ocampo , como nueva presidenta de la institución para el período 2026–2027 .

Asimismo, fue designada como secretaria la docente Alicia Paulone , representante del Museo Histórico de Florencia , conformándose así una nueva conducción con representación del norte santafesino.

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento a la labor de la profesora Adriana Imhoff , representante del Museo Histórico de San Guillermo, quien estuvo al frente de la Asociación durante los últimos diez años, destacándose su compromiso y los valiosos aportes realizados al fortalecimiento institucional de la entidad.

La asamblea contó con la presencia de la subsecretaria de Identidad y Territorio del Ministerio de Cultura de la Provincia, Natalia Enrico ; la intendente de El Trébol, Natalia Sánchez ; el presidente de la Sociedad Italiana , Jorge Caldo , institución anfitriona del encuentro; y representantes de museos de distintos puntos de la provincia.

La Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe , creada el 14 de mayo de 1999, nuclea actualmente a 161 museos de todo el territorio provincial y cuenta con un Consejo Consultivo Permanente , integrado por ex representantes de instituciones asociadas y destacadas personalidades de la cultura santafesina.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se celebra esta importante designación, que reconoce el trabajo sostenido del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret” y posiciona a la ciudad en un lugar destacado dentro del ámbito cultural provincial.