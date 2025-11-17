Exitoso Taller de RCP en Las Toscas

El sábado por la tarde, por iniciativa de la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini, se llevó a cabo el último Taller de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) del año 2025 en las instalaciones de Potrero F5 de la ciudad de Las Toscas. La actividad se organizó en conjunto con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Toscas y el equipo de Potrero F5.

El taller estuvo a cargo de los Sargentos Miguel Gutiérrez y Enrique Massaro, integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios. En este marco, Mancini destacó: “Con este taller ya son 200 personas capacitadas en nuestra región. Ver el entusiasmo y el compromiso de las y los vecinos nos impulsa a seguir fortaleciendo estos espacios de aprendizaje que son una herramienta para poder salvar vidas”.



En esta edición participaron 35 personas, entre ellas deportistas, estudiantes, personal de la salud, docentes y público en general. “Con este encuentro damos por finalizado el ciclo anual de capacitaciones. Agradezco a cada persona que decidió formarse: contar con más vecinas y vecinos preparados es cuidar mejor a nuestra región”, Concluyó la Diputada Provincial.