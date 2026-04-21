La Escuela de Danzas Municipal “Flor del Irupé” y Caye Carapé participaron en el Certamen de Danzas “Tusuy Mayu” en Puerto Vilelas

La Municipalidad de Villa Ocampo felicita a los integrantes de la Escuela de Danzas Municipal “Flor del Irupé” y de Caye Carapé , quienes participaron hermanados en la Compañía de Danzas Irupé / Carapé en el 4° Certamen de Danzas “Tusuy Mayu” , realizado el pasado fin de semana en la localidad de Puerto Vilelas , obteniendo destacados resultados y dejando en alto el nombre de nuestra región.

La delegación vivió dos jornadas de aprendizaje, intercambio y danza, compartiendo experiencias de otros ballets y recibiendo devoluciones de un jurado especializado, en una valiosa instancia de crecimiento artístico.

Asimismo, se destacó el acompañamiento de familias ocampenses y florentinas , quienes acompañaron a los bailarines durante toda la experiencia, reafirmando el fuerte vínculo que une a ambas comunidades a través de la danza y la cultura.

La compañía se encuentra bajo la dirección de los profesores Erica Arévalo y Marcos Romero , quienes desarrollan un trabajo constante y comprometido en la formación de niños, jóvenes y adultos, brindando nuevas herramientas, experiencias y oportunidades de desarrollo artístico.

Como fruto del esfuerzo y la dedicación, la delegación obtuvo seis premios:

3° puesto Conjunto Tradicional Adultos

3° puesto Conjunto de Malambo Menor

2° puesto Conjunto Estilizado Menor

2° puesto Conjunto Estilizado Adultos

1° puesto Pareja Estilizada Mayor

1° puesto Solista de Malambo en Contrapunto

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se celebra este importante logro y se reconoce el valor del arte y la cultura como caminos fundamentales para preservar nuestras tradiciones, fortalecer la identidad y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.