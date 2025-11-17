Fútbol Senior: «Atlético Independencia» y «Despensa Greey» se coronaron campeones en Guadalupe Norte

Los equipos representativos del fútbol Senior +40 y +50 de Villa Ocampo y Reconquista se coronaron Campeones de la 5ta. Edición del Torneo organizado por el Fútbol de Veteranos en la gran jornada deportiva que se vivió en la tarde noche de éste sábado 14 de noviembre en las instalaciones del Club Deportivo y Social Guadalupe.

En un Torneo triangular, el Campeón representante del Club de Fútbol Senior de Villa Ocampo, “Atlético Independencia”, obtuvo en la categoría +40 la Copa de Campeones “Guadalupe Norte”, y la “Copa Challenger” tras empatar 1 – 1 con “Potro FC”, representante del Fútbol de Veteranos de Reconquista (Club Policial) y defensor del título. El empate le serbia a los de Villa Ocampo ya que tenían una amplia diferencia de goles a favor tras la goleada que le propiciaron a D. y S. Guadalupe.



De esta manera se tomaron revancha de la final del año anterior y se llevaron las copas para la ciudad del norte.



Lo propio hizo el equipo “Despensa Grey”, embajador del Torneo “Asunción” de Reconquista, venciendo ajustadamente en partido único 2 – 1 a “Asoc. Barrio Independiencia” de Villa Ocampo.



Los goleadores de la edición fueron:

+40: 6 Darío Aguirre; 3 Alberto Godoy (Independencia) y Leopoldo Gutiérrez (Potro FC); 2 Darío Pablo (Guadalupe), 1 Miguel Buseghin (Potro FC), José Fernández y Lucas García (Independencia).

+50: 1 Omar Goy y Alcides Bouten (Despensa Greey), Dante Sosa (A. B° Independencia).



De esta forma el historial de la Copa de Campeones quedó de la siguiente manera:



División +40:

2021: “Barrio Parque”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.

2022: “C. A. Independencia”, del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.

2023: “Lalo Tapas”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.

2024: “Potro FC”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.

2025: “C. A. Independencia”, del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.

División +50:

2022: “Barrio Carmen Luisa”, del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.

2023: “Barrio Carmen Luisa”, del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.

2024: “Senior +50 Florencia”, del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.

2025: “Despensa Greey”, del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.

La terna arbitral estuvo integrada por los colegiados de la Liga Regional Norteña de Fútbol: Alan Zanel, Ariela Villalba y Mario Rodríguez. Si bien para esta edición resultó imposible para los organizadores contar con un cuarto equipo en la categoría +40, lo cual resistió el formato original de la Copa, el balance final fue muy positivo en lo deportivo y en la integración regional del fútbol Senior y Veteranos.