Básquet femenino: Náutico de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se jugó este domingo en el Club Náutico Sport Avellaneda de Rosario, la finalísima de la Copa Santa Fe de básquete femenino en mayores y el dueño de casa se quedó con la gloria al superar a San Lorenzo de Tostado por 70 a 42.

El conjunto dueño de casa no encontró demasiados obstáculos para llegar a la instancia de la definición tras vencer a Unión Santo tomé y a Independiente de Ataliva. Con ese envión, salió a jugar el cotejo decisivo y fue el claro dominador del encuentro y pudo ganarlo por amplia diferencia.

Ya al final del primer tiempo la diferencia parecía indescontable, excepto que hubiera una gran reacción del conjunto de Tostado, pero ello no ocurrió ya que Náutico no se relajó y pudo festejar la obtención de un título que histórico para un club que hace una gran apuesta por el básquet femenino.

Síntesis:

Náutico de Rosario (70): 1-Sironi 4, 2-Boullon 2, 3-Pajello 6, 5-Gonzalez 11, 6-Peralta 4, 10-Tamietti 5, 11-Castelnuovo 9, 13-Marchi 12, 14-Creolani 4, 18-Saez 7, 20-Morell 0, 24-Medrick 6. DT: Guillermo Carozzo.

San Lorenzo de Tostado (42): 4-Morell 0, 5-Barreto 0, 6-Cerrutti 0, 7-Defagot 0, 8-D. Burguener 9, 9-Corbalan 0, 10-L. Burguener 4, 11-M. Burguener 15, 12-Goestchi 11, 13-Heffner 0, 14-Taborda 0, 15-Garcia 3. DT: Galo Burguener.

Parciales: Náutico 19 – San Lorenzo 7; 22 (41) – 7 (14); 14 (55) – 15 (29); 15 (70) – 13 (42).

Estadio: Náutico de Rosario

Fuente: El Litoral / Prensa Copa Santa Fe.