Provincia anuncia al elenco que conformará la Delegación oficial en el Festival de Cosquín 2026

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, definió quiénes conformarán el cuerpo de danza de la Delegación Oficial que representará a la provincia en el Festival Nacional de Folclore Cosquín 2026. En total, son 40 bailarinas y bailarines, provenientes de 20 localidades, quienes subirán al tradicional escenario coscoíno el sábado 24 de enero de 2026, con un espectáculo que rendirá homenaje al brigadier Estanislao López, en el 240° aniversario de su nacimiento.



Tras una convocatoria abierta a artistas de toda la provincia, la selección del elenco fue llevada a cabo por un comité evaluador conformado por María Lorena Concari, Mariela Frey y Darío Kluczkiewicz. En primera instancia analizaron las inscripciones de los más de 456 postulantes. Luego, entre el 6 y 10 de octubre, se llevaron adelante audiciones presenciales en 5 sedes: Reconquista, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Venado Tuerto.



A partir de la evaluación de esas presentaciones, se determinó la conformación del elenco con 40 personas en condición de titulares, provenientes de las localidades de Álvarez, Alvear, Cañada Rosquín, El Trébol, Esperanza, Firmat, Gálvez, Reconquista, Rosario, Rufino, San Martín de las Escobas, San Jorge, Santa Fe, Santo Tomé, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Villa Guillermina y Wheelwright.





Elenco oficial



El cuerpo de danza oficial para Cosquín 2026 está conformado por Melany Oviedo, Lucía Rojas, Ana Inés Vera, Fiorella Suárez Mentil, Micaela González, Araceli Merlo, Gimena Strina, Natalia Bussi, Magalí Rizzo, Georgina Mazzucchelli, Julieta Decolatti, Amorela Araya, Rocío Peñaloza, Gisel Badero, Claudia Sanabria, Lucía Midulla Carnota, Karina Seisas, Jaqueline Aguirre, Laura Midulla, Elina Cavallin, Diego Agustín Devechi, Franco Noguera, Matías Moreno, Jeremías Quinteros, Julián Nicolás Asencio, Atahualpa Benítez, Matías Forconi, Joaquín Frutos, Gabriel Oliva, Francisco Caravario, Esteban Nazara, Fernando Martínez, Luciano Almada, Claudio Chirino, Marcio Pereyra, Leandro Ojeda, Uriel Roch, Cristian Rodríguez, Joaquín Navarro y Franco Bracco.



Además, el Comité Evaluador definió a 10 personas en calidad de suplentes. En orden de mérito, entre las mujeres se seleccionó a Ianara Doglioli Fagez, Lucía Trevisán, María Candela Colella, Victoria Alderete y María de Lourdes Italiano. Entre los hombres, la lista de suplencias, en orden de mérito, quedó conformada por Valentín Canale, Marcos Larroque Van Compernolle, David Gustavo Alba, Gabriel Maximiliano Luque y Juan José Giménez.



El elenco titular comenzará con los ensayos preparativos el sábado 22 de noviembre en el gran salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, Rosario), en coincidencia con el aniversario de nacimiento del brigadier Estanislao López.