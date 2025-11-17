Copa Argentina Sub 14: «Virgen Niña» y «Bomberos» representarán a Villa Ocampo

Serán 25 los equipos que participarán de la Copa Argentina Sub 14, competencia que se desarrollará del 19 al 24 de noviembre en la ciudad de Chapadmalal.

Entre los clubes clasificados se encuentran Virgen Niña y Bomberos Voluntarios, que representarán a la ciudad de Villa Ocampo en este importante certamen nacional. Ambos conjuntos buscarán destacarse en un torneo de alto nivel, que reúne a planteles juveniles de todo el país.

Según informaron los organizadores, el campeón y el subcampeón de esta edición obtendrán la clasificación directa al Sudamericano de Clubes, un objetivo que motiva a los jóvenes deportistas y a sus cuerpos técnicos.

Las instituciones locales ya ultiman detalles para el viaje y se preparan con entusiasmo para vivir una experiencia deportiva y formativa de gran valor.

Gentileza: Estilo Deportivo