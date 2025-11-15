San Antonio de Obligado: Un hombre murió ahogado al intentar cruzar a nado el Riacho Guaycurú

Alrededor de las 20 horas del viernes 14 de noviembre de 2025, personal de la Subcomisaría 8ª de San Antonio de Obligado, a cargo de la subcomisario Maricela Piceda, recibió un llamado de emergencia desde la zona de islas, donde se reportaba la desaparición de un hombre en aguas del riacho Guaycurú.

La víctima fue identificada como Javier Navarro, de 44 años, vecino de la localidad. Según las primeras informaciones, Navarro había llegado junto a dos amigos al sector conocido como “El Alisal”. Los tres intentaron cruzar el riacho a nado; sin embargo, mientras sus acompañantes lograron atravesarlo, Navarro desapareció de la superficie por causas que aún se investigan y falleció ahogado.

Minutos más tarde, efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Las Toscas y allegados que se encontraban en el lugar iniciaron la búsqueda del cuerpo. Finalmente, el hallazgo se produjo cerca de las 21:30.

El cuerpo de la víctima está siendo trasladado a la morgue del hospital público de Las Toscas por una unidad de Bomberos Voluntarios, a cargo del comandante Ariel Aquino, para la correspondiente evaluación médica y las actuaciones judiciales de rigor.

Gentileza: Antonio Ávalos