Conversatorio abierto para declarar al Mono Carayá como Monumento Natural de la provincia

El próximo lunes 17 de noviembre a las 18hs. se llevará a cabo un conversatorio público y abierto sobre la propuesta para declarar al Mono Carayá (Alouatta caraya) como nuevo Monumento Natural de la provincia de Santa Fe.

El encuentro se realizará de manera virtual, permitiendo la participación de personas de toda la provincia y de otras regiones interesadas en la conservación de la fauna y los ecosistemas nativos.

La actividad está impulsada por la diputada provincial Charo Mancini, autora del proyecto de ley, quien será una de las disertantes. Junto a ella, expondrán destacados especialistas y referentes en materia ambiental y científica:



• Dr. Martín Kowalewski – Investigador principal del CONICET, Director de la Estación Biológica de Corrientes y Director Ejecutivo del Plan Nacional de Conservación de Primates.

• Laila López Goudart – Miembro del Board Directivo del Instituto Jane Goodall Argentina.

• Dra. Romina Pavé – Doctora en Ciencias Biológicas, Investigadora del CONICET e integrante del Instituto Nacional de Limnología (INALI).

• Dr. Pablo Siroski – Director de Manejo Sustentable de Fauna de la Provincia de Santa Fe y destacado referente ambiental.

Durante el conversatorio, los especialistas abordarán la importancia ecológica, científica y cultural del Mono Carayá, así como los beneficios de su declaración como Monumento Natural para fortalecer las políticas de conservación en la provincia.

La participación es libre y gratuita, y se entregará certificado a todos los asistentes.

Inscripciones: https://forms.gle/tVfyzPQDWndYvkeC8