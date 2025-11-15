Florencia: Exitosa subasta a beneficio del Hospital local

Durante la mañana del martes 11 de noviembre, entre las 10 y las 12 horas, se realizó en el Polideportivo Municipal de Florencia una subasta pública de herramientas y pertrechos, que contó con una importante participación de vecinos y productores de la región.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Florencia junto a la comisión cooperadora del COET de Tacuarendí, que donó los elementos para su venta. El proceso se desarrolló con la presencia de una escribana pública y bajo la modalidad de venta sin base y al mejor postor, mediante sobres cerrados abiertos durante el acto, garantizando así la transparencia del procedimiento.



La subasta alcanzó una recaudación cercana a los 80 millones de pesos, fondos que serán destinados íntegramente a mejorar las instalaciones del SAMCo local, adquirir equipamiento y cubrir deudas pendientes del hospital, con el fin de fortalecer la atención de la salud pública en la ciudad.

El intendente Rubén Carlos Quaín destacó el compromiso de los participantes y el espíritu solidario de la comunidad: “Cada aporte, grande o pequeño, ayuda a fortalecer nuestro hospital y demuestra que los florentinos somos capaces de unirnos por el bien común”, expresó.



Como único detalle, una fumigadora quedó sin ser adjudicada y podría incluirse en una futura venta o destinarse a uso institucional.

Finalmente, desde el Municipio y las instituciones participantes se subrayó el carácter solidario de la jornada y se reconoció la trayectoria de los productores agroganaderos que integran la cooperadora del COET desde hace más de 40 años. Tras recientes acusaciones contra la comisión —luego desestimadas tras una auditoría contable que no encontró irregularidades—, destacaron nuevamente su aporte histórico y desinteresado al desarrollo productivo y comunitario del norte santafesino.

Gentileza: Antonio Ávalos