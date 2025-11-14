Villa Ocampo: LALCEC convoca a sus asociados a una Asamblea

La Comisión Directiva de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Villa Ocampo (LALCEC), convoca a sus Asociados a la Asamblea, a realizarse el día viernes 14 de Noviembre de 2025, a partir de las 20:00 hs. en las intalaciones de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Villa Ocampo (LALCEC), sito en Belgrano 1255 de la Ciudad de Villa Ocampo.

Se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos Asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.

2°) Lectura y consideración de los Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico y Dictamen del Auditor, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

3°) Renuncia Elvira Yaccuzzi.

4°) Determinación del valor de la cuota societaria 2026.

5°) Consejo de voluntarios.

DE NUESTRO ESTATUTO:

Artículo 20°: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, media hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.