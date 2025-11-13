Villa Ocampo rindió homenaje a Roberto Mejías

En el marco del 13 de noviembre, a 35 años de su fallecimiento, el Gobierno de la Ciudad de Villa Ocampo recordó con respeto y gratitud a Roberto Mejías, quien se desempeñó como concejal, presidente comunal y primer intendente de la ciudad.

Mejías es recordado por su compromiso, dedicación y trabajo constante en favor del crecimiento y desarrollo de la comunidad ocampense.

En nombre del intendente Cristian Marega, se rindió homenaje a su memoria, destacando su legado y el ejemplo de servicio público que dejó en la historia institucional de la ciudad.