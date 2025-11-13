El Senador Marcón presentó detalles del Proyecto del Presupuesto Provincial 2026

El Senador provincial Orfilio Marcón informó las principales obras incluídas por el Ejecutivo para el departamento General Obligado. Actualmente están en tratamiento en la Cámara de Diputados.

Aquí el detalle por orden de prioridades:

  1. Construcción 3ª Vía Avellaneda – Reconquista. $6.000.000.000
  2. 212 Viviendas Reconquista.$9.157.508.000
  3. Repavimentación primer etapa RP 1, Tramo Reconquista – Alejandra. $5.000.000.000
  4. Laguna líquidos cloacales. Optimización. Avellaneda. $1.815.000.000
  5. Ampliación Samco Villa Ocampo. $1.695.428.000
  6. Recambio red agua Florencia $1.555.000.000
  7. Plan renovación redes cloacales Reconquista. $1.142.340.000
  8. Obras escuela media y técnica. $938.666.000
  9. Obras energía eléctrica Florencia, etapa 1. $626.385.000
  10. RP 32, tramo Villa Ana a 3 Bocas. $600.000.000
  11. Puente Paraná Mini. $600.000.000
  12. Viviendas por licitación. $352.873.000
  13. Obras energía eléctrica las Toscas. $300.000.000
  14. Viviendas por administración municipal. $298.622.000
  15. Recambio red eléctrica Lanteri FER. $260.388.000
  16. Obras energía eléctrica Malabrigo. $208.363.000
  17. Proyecto red de Gas en varias localidades. $125.000.000
  18. Centro salud La Loma Reconquista. $99.628.000
  19. Plano escuela San Antonio de Obligado. $83.622.000
  20. Refacción Centro salud Villa Ana. $75.000.000
  21. Infraestructura para la seguridad vial de Gobierno locales. $57.006.000
  22. Construcción puente “Quencho” tramo RN 11 a Puerto Ocampo. $12.520.077

Asimismo, se incluyeron 9 proyectos de $10.000.000 cada uno:

  • Alcaldía Reconquista.
  • Planta líquidos cloacales Reconquista.
  • Repavimentación RP 97s, tramo Lanteri – RN 11.
  • Repavimentación RP 32, tramo Villla Ana – RN 11.
  • Repavimentación RP N 40, tramo Reconquista – El Arazá.
  • Repavimentación RP1, tramo San Javier – RN 009.
  • Estabilizado granular RP 60s Ingeniero Chanourdie a RP 31.
  • Alteo RP 32 desde Villa Ocampo a Puerto Ocampo.
  • Puente sobre el arroyo “El Chará”.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar