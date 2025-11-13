El Senador Marcón presentó detalles del Proyecto del Presupuesto Provincial 2026

El Senador provincial Orfilio Marcón informó las principales obras incluídas por el Ejecutivo para el departamento General Obligado. Actualmente están en tratamiento en la Cámara de Diputados.
Aquí el detalle por orden de prioridades:
- Construcción 3ª Vía Avellaneda – Reconquista. $6.000.000.000
- 212 Viviendas Reconquista.$9.157.508.000
- Repavimentación primer etapa RP 1, Tramo Reconquista – Alejandra. $5.000.000.000
- Laguna líquidos cloacales. Optimización. Avellaneda. $1.815.000.000
- Ampliación Samco Villa Ocampo. $1.695.428.000
- Recambio red agua Florencia $1.555.000.000
- Plan renovación redes cloacales Reconquista. $1.142.340.000
- Obras escuela media y técnica. $938.666.000
- Obras energía eléctrica Florencia, etapa 1. $626.385.000
- RP 32, tramo Villa Ana a 3 Bocas. $600.000.000
- Puente Paraná Mini. $600.000.000
- Viviendas por licitación. $352.873.000
- Obras energía eléctrica las Toscas. $300.000.000
- Viviendas por administración municipal. $298.622.000
- Recambio red eléctrica Lanteri FER. $260.388.000
- Obras energía eléctrica Malabrigo. $208.363.000
- Proyecto red de Gas en varias localidades. $125.000.000
- Centro salud La Loma Reconquista. $99.628.000
- Plano escuela San Antonio de Obligado. $83.622.000
- Refacción Centro salud Villa Ana. $75.000.000
- Infraestructura para la seguridad vial de Gobierno locales. $57.006.000
- Construcción puente “Quencho” tramo RN 11 a Puerto Ocampo. $12.520.077
Asimismo, se incluyeron 9 proyectos de $10.000.000 cada uno:
- Alcaldía Reconquista.
- Planta líquidos cloacales Reconquista.
- Repavimentación RP 97s, tramo Lanteri – RN 11.
- Repavimentación RP 32, tramo Villla Ana – RN 11.
- Repavimentación RP N 40, tramo Reconquista – El Arazá.
- Repavimentación RP1, tramo San Javier – RN 009.
- Estabilizado granular RP 60s Ingeniero Chanourdie a RP 31.
- Alteo RP 32 desde Villa Ocampo a Puerto Ocampo.
- Puente sobre el arroyo “El Chará”.