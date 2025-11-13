El Senador Marcón presentó detalles del Proyecto del Presupuesto Provincial 2026

El Senador provincial Orfilio Marcón informó las principales obras incluídas por el Ejecutivo para el departamento General Obligado. Actualmente están en tratamiento en la Cámara de Diputados.

Aquí el detalle por orden de prioridades:

Construcción 3ª Vía Avellaneda – Reconquista. $6.000.000.000 212 Viviendas Reconquista.$9.157.508.000 Repavimentación primer etapa RP 1, Tramo Reconquista – Alejandra. $5.000.000.000 Laguna líquidos cloacales. Optimización. Avellaneda. $1.815.000.000 Ampliación Samco Villa Ocampo. $1.695.428.000 Recambio red agua Florencia $1.555.000.000 Plan renovación redes cloacales Reconquista. $1.142.340.000 Obras escuela media y técnica. $938.666.000 Obras energía eléctrica Florencia, etapa 1. $626.385.000 RP 32, tramo Villa Ana a 3 Bocas. $600.000.000 Puente Paraná Mini. $600.000.000 Viviendas por licitación. $352.873.000 Obras energía eléctrica las Toscas. $300.000.000 Viviendas por administración municipal. $298.622.000 Recambio red eléctrica Lanteri FER. $260.388.000 Obras energía eléctrica Malabrigo. $208.363.000 Proyecto red de Gas en varias localidades. $125.000.000 Centro salud La Loma Reconquista. $99.628.000 Plano escuela San Antonio de Obligado. $83.622.000 Refacción Centro salud Villa Ana. $75.000.000 Infraestructura para la seguridad vial de Gobierno locales. $57.006.000 Construcción puente “Quencho” tramo RN 11 a Puerto Ocampo. $12.520.077

Asimismo, se incluyeron 9 proyectos de $10.000.000 cada uno: