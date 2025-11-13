Villa Ocampo: Festival Ecológico Cultural a la sombra del Sauce Criollo

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación y la Secretaría de Producción, Ambiente y Turismo, invita a toda la comunidad a participar del Festival Ecológico Cultural, un evento que marcará el cierre de la Travesía del Sauce Criollo en la ciudad.



La actividad se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Paseo de la Amistad, con acceso libre y gratuito.



Durante la jornada habrá:



• Punto Verde: recolección de residuos tecnológicos y reciclables.

• Campaña de separación de residuos.

• Muestra de la técnica de corte de botellas PET.

• Impresiones en 3D.

• Música en vivo: Facundo Retamozo, Estefanía Zweifel y los estudiantes del Curso Nivelador de Música.

• Lectura de poemas “Cuidar Jaaukanigás”, inspirados en la preservación ambiental.



El Festival Ecológico Cultural busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente a través de la cultura, el arte y la participación ciudadana.



Además, da cierre a las actividades desarrolladas en el marco de la Travesía del Sauce Criollo, obra escultórica que estuvo expuesta casi un mes en la explanada de Plaza Belgrano.