El intendente Cristian Marega llevó a cabo una intensa jornada de trabajo en la Capital Provincial

El día miércoles 12 de noviembre del 2025, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Santa Fe, donde mantuvo reuniones y firmó acuerdos con autoridades provinciales para impulsar proyectos estratégicos vinculados al desarrollo productivo, la infraestructura energética y la inclusión social.



En primer término, Marega se reunió con el secretario de Logística y Transporte de la Provincia, Jorge Henn, con quien dialogó sobre el proyecto de recuperación y puesta en valor del Puerto Ocampo.



Durante el encuentro, el intendente informó sobre el avance de las obras de infraestructura vial que forman parte del proyecto, entre ellas la recuperación del camino de acceso y los puentes: el puente del Paranaminí, ya finalizado; el puente del Pindó, con un 75% de avance de obra; y los puentes de Quechua y Caré, recientemente adjudicados a la empresa ganadora de la licitación.



Asimismo, se acordó comenzar a trabajar de manera conjunta en la elaboración de un preproyecto técnico para el diseño y ejecución de una estación portuaria multimodal en el área donde históricamente funcionó el Puerto Ocampo.



“Estamos dando un paso importante en la planificación del futuro puerto, comenzando por la elaboración de un proyecto técnico serio que nos permita evaluar su factibilidad y su impacto en el desarrollo regional”, señaló Marega tras la reunión.



Posteriormente, el intendente mantuvo un encuentro con la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Anahí Rodríguez, y la directora Paola Forcada, donde se abordaron distintos proyectos presentados por el municipio para la extensión de la red eléctrica en sectores urbanos y rurales de Villa Ocampo. Estas gestiones tienen como objetivo garantizar el acceso a la energía eléctrica a familias y comunidades que aún no cuentan con el servicio, en el marco de los programas provinciales que promueven la inclusión energética.



Finalmente, Marega participó en la firma del convenio del programa CANyF, que se implementará por segunda vez en Villa Ocampo, en el Centro de Acción Familiar “Juan Pablo II”. Este programa consiste en la creación de un espacio de cuidado y apoyo para niños y niñas mientras sus padres trabajan en actividades informales o se encuentran en la búsqueda de empleo.



“El acompañamiento a las familias es una prioridad en nuestra gestión. Este programa permite brindar contención y oportunidades a quienes más lo necesitan”, destacó el intendente.



De esta manera, la jornada de trabajo en la capital provincial permitió avanzar en temas centrales para el desarrollo integral de Villa Ocampo, articulando esfuerzos con distintos organismos del Gobierno de la Provincia.