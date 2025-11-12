Villa Ocampo: La ciudad continúa posicionándose como destino dentro del Corazón del Jaaukanigás

El área de Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo vivió un intenso fin de semana con diversas actividades y visitantes que eligieron conocer la ciudad y su entorno natural, en el marco de una propuesta turística en constante crecimiento.



La agencia receptiva “Azul Profundo” arribó con un contingente de 40 personas, quienes disfrutaron de recorridos por Villa Ocampo y distintos puntos de la región, apreciando la riqueza paisajística, cultural e histórica que ofrece el norte santafesino.



Además, en una experiencia de turismo inclusivo, personas con discapacidad participaron de una jornada en los humedales del Corazón del Jaaukanigás, organizada conjuntamente por el Área de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Humano. La actividad incluyó un muestrario sensorial en la Oficina de Turismo, con elementos naturales que permitieron acercar la biodiversidad local, y posteriormente paseos náuticos con observación de flora y fauna nativas.

Por otra parte, los integrantes del staff del programa “Cortos 72 Horas”, provenientes de Cañada de Gómez y Rosario, aprovecharon su estadía en la ciudad para conocer nuestras raíces y el valor histórico de Villa Ocampo, recorriendo sitios emblemáticos y disfrutando del contacto con la comunidad.

También nos visitaron los influencers de “Somos lo que Viajamos”, quienes exploraron la Reserva Natural Municipal “El Pindó” y navegaron por el Corazón del Jaaukanigás. Desde allí generaron contenido audiovisual destinado a promocionar la próxima Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás 2026, contribuyendo a la difusión turística de la región en redes sociales y medios digitales.

De esta manera, Villa Ocampo reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo sustentable, accesible e integrador, mostrando al país la belleza y hospitalidad que caracterizan a la ciudad del Jaaukanigás.