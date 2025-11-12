En Laguna La Verde, se concretó la Licitación Pública de obras históricas por más de $5.200 millones

En el marco del “Proyecto de Desarrollo Turístico Integral de Laguna La Verde” se presentaron 29 oferentes en total: 14 en la primera licitación para la “construcción del Azud nivelador” y 15 para el “Paseo Costanero”. También se adelantó que los primeros meses del próximo año se estará llamando a licitación para la obra de la “Nueva Planta campamentil”.

Este martes, en el predio de Laguna La Verde, durante un acto presidido por el Senador Provincial, Felipe Michlig, el ministro de Educación José Goity y el Diputado Marcelo González se realizó la apertura de sobres de 2 licitaciones públicas de obras “extraordinarias e históricas” para la puesta en valor de Laguna La Verde, departamento San Cristóbal.

El senador Michlig detalló “que es un proyecto de avanzada, que tendrá financiamiento internacional, y tal cual nos comprometimos con el Gobernador Maximiliano Pullaro hoy estamos avanzando con este objetivo: Transformar Laguna La Verde en un predio turístico, educativo y de biodiversidad”.

Empresas presentadas

1) La primera licitación pública refiere a la obra: Azud Nivelador Laguna La Verde; cuyo presupuesto oficial es de $ 3.309.000.000,00 con un plazo de obra de 12 meses (Expediente: 01907-0022286-9).

Se presentaron 14 empresas:

-KLEIN CONSTRUCCIONES SRL $ 2.762.740.309,60 // -INGENIERIA Y PILOTES SRL $ 3.069.000.000,00 // -ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES SA $ 3.019.000.000,00 // -ZETATEC SA $ 2.680.987.574,65 // -MUNDO CONSTRUCCIONES SA $ 4.101.000.000,00 // -PONCE CONSTRUCCIONES SA $ 3.101.000.000,00 // –MEM INGENIERIA SA $ 3.428.000.000,00 // -MN INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS $ 2.840.000.000,00 // -WERK CONSTRUCTORA SRL $ 3.497.000.000,00 // -DEROSARIO SERVICIOS SRL $ 4.999.397.935,67 //-EFE CONSTRUCCIONES SRL- RIO SALADO $ 4.977.000.000,00 //-SABAVISA SA $ 3.249.000.000,00 // CONSTRUCTORA BETON SRL $ 3.854.000.000,00.-

2) La segunda licitación pública es para obras del nuevo “Paseo Costanero”, Laguna La Verde; cuyo presupuesto oficial es de $1.952.000.000 -redondeado- a valores oficiales al mes de abril de 2025; con un plazo de obra de 12 meses. (Expediente: 01904-0000856-7).

Se presentaron 15 empresas:

-KLEIN CONSTRUCCIONES SRL $ 1.600.918.378,05 // -INGENIERIA Y PILOTES SRL $ 1.785.000.000,00 // -ZETATEC SA $ 1.787.778.299,80 //- MUNDO CONSTRUCCIONES SA $ 2.657.000.000,00 // -EMPRESA CONST PILATTI SA $ 2.037.000.000,00 // -PONCE CONSTRUCCIONES SA $ 3.101.000.000,00 // -WERK CONSTRUCTORA SRL $1.939.000.000,00 // -ICA SRL $ 1.987.208.234.01 // -ROMANO CESAR ATILIO $2.470.042.940,47 // -EFE CONST SRL- RIO SALADO SRL UT $ 2.176.924.501,48 // NORTE GRUP SRL $ 2.265.437.538,25 // -CONSTRUCTORA BETON SRL $ 1.927.313.351.65 // -CREA SA $ 1.949.435.000.00 //-ALCA INGENIERIA SA $ 1.844.000.000,00 // -PANETTO MARIANO MIGUEL $ 1.925.418.637,95.-

El senador Michlig destacó luego de la apertura de sobres que “si tomamos las ofertas más económicas de cada licitación vemos que la provincia se está ahorrando unos 1000 millones de pesos sobre el presupuesto oficial, lo que habla de buena administración y cumplimiento con los compromisos asumidos -por ello- este magnífico interés de tantas empresas de trabajar con nuestro gobierno”.

Azud nivelador

El proyecto consiste en la construcción de un azud nivelador en la Laguna La Verde, con el objetivo principal de elevar los niveles de embalse de la laguna para optimizar su aprovechamiento, sin generar impactos negativos en las áreas urbanas cercanas ni en el sistema de drenaje. En cuanto a su diseño técnico, el azud nivelador tendrá una cota de +59,40 mIGN y una longitud de 250 m. Se construirán bordos laterales a cota +60,00 mIGN, asegurando una revancha de 0,50 m respecto al nivel mínimo de la localidad cercana. Se incluirán obras complementarias como un cuenco disipador y protecciones en los bordos. En conclusión, el proyecto busca mejorar la gestión hídrica y el aprovechamiento turístico de la Laguna La Verde mediante una infraestructura diseñada para garantizar la seguridad y sostenibilidad del entorno.

“Paseo Costanero”

Entre las obras del Proyecto de intervención se prevé:

– 700 metros de intervención para la nueva configuración de la costanera.

– 3 nuevas rotondas. Ejecución de rotondas para retornos.

– 3 accesos a la laguna

– Señalización vertical y horizontal.

– Readecuación del sistema de desagües pluviales.

–Sendas peatonales con sectores de estancia y estaciones deportivas.

– 700 metros de bicisendas.

– Recuperación de espacios verdes públicos.

– Creación de nuevo parque lineal con juegos infantiles.

– Incorporación de mobiliario urbano, equipamiento deportivo y recreativo.

– Nuevas especies para la forestación del espacio público.

– Nuevo sistema de alumbrado público e iluminación peatonal.

– Bebederos

– Bar y proveeduría

– Planta de ósmosis inversa con canillas públicas.

Planta Campamentil ‘Laguna La Verde’



El Senador Michlig agregó que “también estamos trabajando intensamente con el ministro José Goity y todo el equipo de trabajo». En tal sentido el ministro Goity confirmó que “el Proyecto Planta Campamentil ‘Laguna La Verde’, se encuentra con avances significativos en su desarrollo y etapas de planificación. En los primeros meses del próximo año podríamos estar llamando a licitación para esta gran obra.



«Esta Planta Campamentil va a ser de referencia en la Provincia y en el país. No basta con decirlo, hay que construirlo y sostenerlo en el tiempo. Estamos haciendo historia”, finalizó Goity.

En tal sentido, la Arq. Luciana Viñuelas explicó los alcances del ambicioso proyecto que fue seleccionado entre 26 proyectos profesionales que formaron parte de un concurso, recayendo el primer premio en el trabajo que se denomina “Casagrande”.

Progreso y Futuro

El acto correspondiente se realizó en el Club Caza y Pesca, Laguna La Verde – Huanqueros, Departamento San Cristóbal, en donde el ministro José Goity ponderó “la perspectiva institucional de cara al futuro, apostando al progreso con personas como Felipe con una visión única y nuestro Gobernador Pullaro que trabaja día a día convencido que este gobierno está para transformar la vida de los santafesinos”.

El senador Michlig recordó al exgobernador Miguel Lifschitz, «que fue el primero en que se interesó y dio impulso a la puesta en valor de este lugar, si bien después vino el gobierno de Perotti en donde no se avanzó en nada, ahora tenemos la suerte de tener un gobernador como Maxi Pullaro, con iniciativa política y comprometido con todos los rincones de la provincia, junto a un gran equipo de trabajo, a quienes agradecemos, a todos los que integran este equipo de trabajo y a todos los ministros que vienen haciendo un excelente trabajo”.

Por su parte, el diputado Marcelo González reflejó que “queremos que lo que hoy definimos como un tesoro escondido, sea un lugar para que muchos puedan descansar, vacacionar con todas las comodidades, así promover el turismo y el desarrollo regional. Por ello acompañamos todas las iniciativas promovidas por Felipe que hacen que hoy el sueño de La Verde, sea posible”.

El sec. De Municipio y Comunas Horario Ciancio sintetizó que «estamos ante una gran propuesta de gobierno transformadora que quedará en la historia».

Comitiva presente

De tal modo, la comitiva que llegó desde las primeras horas al complejo La verde estuvo integrada -además de los legisladores y el ministro Jose Goity, por el secretario de Municipios y Comuna, Horacio Ciancio; el director de zona norte Samuel Sager; el vice-administrador de la DPV Sergio Cardozo, los funcionarios de distintas áreas como Carlos Cattaneo, Pedro Oggero; Carolina Corona; Oscar Driussi; Horacio Rigo; Sebastián Cáceres; Luciano Marín; Germán Falo, Pablo Abalos; Nicolas Mijich, Ranses Medina, Federico Sieber,; Adrían Allurualde, demás personal técnico.

En el complejo se sumaron a las actividades la intendenta de Ceres Alejandra Dupouy, el Pte. de la Comuna de Huanqueros Gabriel Gunzel; sus pares de Ambrsoetti Dianela Michlig, de Moisés Ville Marcelo Lind, de Villa trinidad José Sánchez (electo), colonia Rosa Silvana Imoberdorf; Santurce Rubén Blanco; concejales de San Cristóbal, entre otros.