Las Toscas: Fallecimiento del periodista Roberto Roldós

El Gobierno de la Ciudad de Las Toscas, a través del intendente Leandro Chamorro, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Roberto Roldós, reconocido periodista de la localidad.

En el mensaje oficial, el mandatario destacó la trayectoria y el compromiso de Roldós, a quien describió como “un hombre comprometido, respetuoso y siempre dispuesto, que dejó una huella imborrable por su profesionalismo y calidez humana”.

“Su voz, su trabajo y su pasión por comunicar quedarán por siempre en la memoria de nuestra comunidad”, señaló Chamorro, acompañando las condolencias a familiares, amigos y colegas del periodista.

Q.E.P.D. Roberto Roldós. Que brille para él la luz que no tiene fin.