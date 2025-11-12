Organizaciones rurales piden fortalecer la Agricultura Familiar con diálogo, políticas y financiamiento

El pasado 31 de octubre se realizó en el Paraje La Lola, ciudad de Reconquista, un encuentro de organizaciones de la agricultura familiar del norte de Santa Fe, organizado conjuntamente por INCUPO, FUNDAPAZ y el Diputado Provincial Sergio “Chiqui” Rojas.

El encuentro reunió a unas 15 organizaciones del norte santafesino, con el objetivo de dialogar sobre la situación actual de la agricultura familiar, compartir experiencias y pensar un plan de desarrollo integral y sostenible del sector en la provincia.

Como resultado, las organizaciones participantes elaboraron un documento que resume los principales temas, preocupaciones y propuestas surgidas del intercambio, expresando la voz de las familias y organizaciones que día a día trabajan por sostener la producción, el arraigo y la vida rural en el territorio. Además, se elevó una nota a funcionarios y autoridades solicitando una audiencia para trabajar en conjunto las cuestiones planteadas en el documento.