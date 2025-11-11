Se presentó en Suardi la 3° Edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” – 2026

En una conferencia de prensa desarrollada en el SUM del Club Sportivo Suardi, encabezada por el Senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, el intendente Hugo Boscarol, el Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, junto a dirigentes, autoridades provinciales y referentes de las tres ligas de la región, quedó oficialmente lanzada la 3° Edición de la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” – 2026.

En la oportunidad el senador Michlig anunció que “por primera vez, el club que resultó campeón de la Copa de Oro, Sportivo Suardi, va a representar a nuestra región en la prestigiosa “Copa Santa Fe Fútbol”.

Previamente las autoridades y dirigentes, mantuvieron una reunión de trabajo en la que se avanzó sobre cuestiones reglamentarias, aspectos organizativos, fechas de competencia, designación de árbitros, fiscalización y el formato general del certamen.

Compromiso institucional y acompañamiento federativo

Durante la presentación, el Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, destacó que “es fundamental que el torneo tenga un marco de responsabilidad institucional. Desde la Federación estamos dispuestos a acompañar con todo nuestro equipo de trabajo”.

“Queremos que esta Copa pueda transformarse en torneo oficial, porque eso le da otra categoría: Tribunal de Disciplina, fiscalización y orden en la designación de árbitros. Es una gran forma de acompañar el esfuerzo que hace Felipe y toda su gente.”

“Estas competencias ponen a las instituciones en otro nivel. No se queden solo con lo deportivo: aprendan unos de otros, cómo se gestionan, cómo crecen. Eso hace grande a los clubes y a los dirigentes”, agregó el destacado dirigente.

Michlig: “La tercera edición será superadora”

El Senador Felipe Michlig agradeció la participación de las ligas y de los 12 clubes, y confirmó que la fecha límite para confirmar la inscripción será el 16 de diciembre.

“No tengo dudas de que esta tercera edición será superadora. Ya lo comprobamos en la segunda edición y hoy damos otro paso adelante.”

Sportivo Suardi en la Copa Santa Fe Fútbol

El senador confirmó que “por primera vez, el club que resultó campeón de la Copa de Oro, Sportivo Suardi, va a representar a nuestra región en la Copa Santa Fe Fútbol”.

“Era una injusticia que clubes de la provincia de Santiago del Estero pudieran competir por ser parte de la Liga Ceresina y los clubes de Suardi no. Gracias a la gestión de Carlos Lanzaro y la decisión del Gobierno Provincial, el año que viene Suardi va a estar en la Copa Santa Fe. Ese es un avance enorme.”

Mejoras, nuevo formato y proyección provincial

Michlig detalló además que ya se está trabajando para elevar la categoría institucional: “En la reunión previa hemos avanzado en la coordinación de la fiscalización, la participación de las cuaternas arbitrales y el cronograma de la Copa de Plata y la Copa de Oro. Todo lo que tiene que ver con lo organizativo está encaminado, y no tenemos dudas de que esta edición será mejor que las anteriores.”

Además, el senador ponderó que este año “por primera vez tuvimos la Copa Bidepartamental, algo inédito en la provincia. Fue un formato que tomamos como referencia de lo que había hecho la Liga Rafaelina junto al senador Calvo, la pudimos llevar adelante y la vamos a seguir mejorando.”

Autoridades presentes

También se destacó la presencia del Director de Deportes Zona Norte: Brian Mackiewicz; el intendente electo, Leandro Gastaldi; además por la Liga Rafaelina de Fútbol, Carlos Schults; por la Liga Ceresina de Fútbol, Jorge Keller y por la Liga San Francisco, Matías Dutto.

A su vez, estuvieron los siguientes representantes clubes: Juniors Club, Lucas Gatto; Sportivo Suardi, Adrián Boscarol y Alejandro Gastaldi; San Lorenzo de Ambrosetti, Gastón Michlig; Unión Cultural y Deportiva San Guillermo, Ariadna Ternavasio; Club Unión Social y Deportiva Hersilia, Luis Pares; Ferro Dho (San Cristóbal), José Pandevene; Independiente (San Cristóbal), Andrés Giménez; Central Argentino Olímpico (Ceres), Marcelo Schillino; Club Atlético Ceres Unión, Normando Monteserin; Club Atlético Libertad Trinidad, Martín Maretto; y Club Unión Deportiva Arrufó, Leandro Bonzi.

“Con un calendario deportivo en marcha, el apoyo de la Federación Santafesina de Fútbol y la participación de las tres ligas de la región, la Copa de Fútbol “Departamento San Cristóbal” – 2026 se prepara para escribir una nueva página trascendental en el deporte regional” resumió el Senador Michlig.