Cáritas Villa Ocampo: Jornada mundial de los pobres

Con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, Cáritas y la comunidad parroquial convocan a colaborar con la donación de alimentos no perecederos, especialmente leche, azúcar y yerba.

La colecta se realizará los días 15 y 16 de noviembre, durante todas las misas del fin de semana, así como también en la Secretaría Parroquial y en las sedes de Cáritas.

Bajo el lema “¡Ayudemos en forma concreta a personas concretas!”, la iniciativa busca fortalecer la solidaridad y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.