Florencia: Entrega de certificados de los cursos y talleres municipales

La semana pasada se realizó el acto de entrega de certificados a los participantes de los cursos y talleres municipales 2025, en el Playón Deportivo Municipal de la localidad de Florencia, con la presencia de autoridades locales, instructores, familiares y vecinos que se acercaron a acompañar este importante cierre de ciclo.

Durante el año, el Municipio impulsó una variada oferta de capacitaciones gratuitas destinadas a promover la formación laboral, el aprendizaje artístico y el encuentro comunitario.

Entre los cursos de formación profesional se dictaron:

Barbería Profesional

Maquillaje

Peluquería Unisex Básica y Colorimetría

Peluquería Unisex Básica

Además, se desarrollaron talleres recreativos y culturales, en los que participaron personas de todas las edades:

Ritmos Latinos y Caribeños (kids y adultos)

Baila Conmigo

Porcelana Fría

Tejido

Chamamé en la Sangre

Cuero y Costura

Estas propuestas, organizadas por la Municipalidad, tuvieron como objetivo brindar oportunidades de aprendizaje, desarrollo personal y socialización para los vecinos, fomentando el acceso gratuito a la capacitación y al arte.

Gentileza: Florencia Hoy