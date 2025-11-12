Florencia: Entrega de certificados de los cursos y talleres municipales

La semana pasada se realizó el acto de entrega de certificados a los participantes de los cursos y talleres municipales 2025, en el Playón Deportivo Municipal de la localidad de Florencia, con la presencia de autoridades locales, instructores, familiares y vecinos que se acercaron a acompañar este importante cierre de ciclo.
Durante el año, el Municipio impulsó una variada oferta de capacitaciones gratuitas destinadas a promover la formación laboral, el aprendizaje artístico y el encuentro comunitario.
Entre los cursos de formación profesional se dictaron:
- Barbería Profesional
- Maquillaje
- Peluquería Unisex Básica y Colorimetría
- Peluquería Unisex Básica
Además, se desarrollaron talleres recreativos y culturales, en los que participaron personas de todas las edades:
- Ritmos Latinos y Caribeños (kids y adultos)
- Baila Conmigo
- Porcelana Fría
- Tejido
- Chamamé en la Sangre
- Cuero y Costura
Estas propuestas, organizadas por la Municipalidad, tuvieron como objetivo brindar oportunidades de aprendizaje, desarrollo personal y socialización para los vecinos, fomentando el acceso gratuito a la capacitación y al arte.
