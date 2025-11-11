Villa Ocampo: Curso Intensivo de Danzas del Litoral

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo invita a participar del Curso Intensivo de Danzas del Litoral, una jornada de aprendizaje y expresión a cargo de la Prof. Claudia García, destinada a profundizar en la esencia y el movimiento de nuestras danzas tradicionales.



La propuesta está dirigida a bailarines de la Escuela Municipal “Flor de Irupé” y a todas las personas interesadas en perfeccionarse en el género tradicional litoraleño.



El curso se desarrollará este jueves 13 de noviembre, en dos horarios:



Primer turno: 18:30 hs.

Segundo turno: 20:00 hs.

En el Complejo Arno (25 de Mayo 1951)



Una oportunidad para seguir fortaleciendo la identidad cultural y mantener viva la expresión artística de nuestro litoral.