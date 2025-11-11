L.O.F.: Se juegan las revanchas de los octavos de final

La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer la programación de los encuentros correspondientes a los octavos de final – partidos revancha, junto a los cruces de semifinales del Sub 20 y los compromisos de fútbol femenino, que se disputarán entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre.

En primera división, la actividad comenzará el jueves 13 con el duelo entre Ocampo Fábrica y Barrio Sur, a partir de las 21.30 h.



El viernes 14, Huracán recibirá a Juventud KM 407, también desde las 21.30 h.

El sábado 15 se jugarán dos encuentros:

Tiro Federal vs Central Florencia, a las 17.00 h, y

Racing vs Deportivo Belgrano, en el mismo horario.

La jornada decisiva continuará el domingo 16, con tres choques que cerrarán la fase:

Recreativo de Villa Guillermina vs Cicles Florencia, a las 17.00 h,

Social Tacuarembó vs Itatí de Villa Ana, a las 17.00 h, y

Ex Alumnos vs Gigante Arroyito, desde las 20.00 h.

En Sub 20, se jugará la revancha de semifinales entre Racing y Boxing Club, el sábado 15 de noviembre a las 14.45 h.

Por su parte, el fútbol femenino también tendrá acción el domingo:

En Zona Sur, Ocampo Fábrica será local a las 18.00 h, y

En la cancha de Tiro Federal, Gigante Arroyito jugará desde las 15.00 h.

La expectativa crece en toda la región de cara a un fin de semana cargado de definiciones y emociones, donde se conocerán los equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo más importante del norte santafesino.