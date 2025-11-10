Villa Ocampo ofrece Licenciaturas de Formación Virtual

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la articulación con la Universidad Nacional de Luján (UNLu), informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los Ciclos de Complementación Curricular dictados bajo la modalidad 100% a distancia, destinados a quienes ya poseen un título previo de nivel terciario o universitario otorgado por instituciones reconocidas.



Estas propuestas educativas permiten a los egresados completar su formación académica y profesional, accediendo a un título universitario de grado (Licenciatura) en su área de especialización, con validez y reconocimiento nacional.

Licenciaturas disponibles

Licenciatura en Geografía – Cierre de inscripción: 14 de noviembre

Licenciatura en Historia – Cierre de inscripción: 15 de noviembre

Licenciatura en Educación Física – Cierre de inscripción: 28 de noviembre

Licenciatura en Educación Inicial – Cierre de inscripción: 15 de febrero de 2026

Características generales

Modalidad: Virtual 100%

Duración: 2 años (4 cuatrimestres) + Trabajo Final

Estructura: Seminarios + Tesina/Trabajo de investigación

Carga horaria: 1.200 horas reloj

Requisito: Título docente de la especialidad.

Cabe destacar que las carreras se cursan bajo la modalidad de educación pública y gratuita.



La preinscripción se realiza de manera presencial en la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz” (Padre Ángel Tibaldo 1240), de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00.



Para más información o consultas, las personas interesadas pueden dirigirse a la Casa de la Cultura en los días y horarios mencionados.