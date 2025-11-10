Villa Ocampo ofrece Licenciaturas de Formación Virtual

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la articulación con la Universidad Nacional de Luján (UNLu), informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los Ciclos de Complementación Curricular dictados bajo la modalidad 100% a distancia, destinados a quienes ya poseen un título previo de nivel terciario o universitario otorgado por instituciones reconocidas.
Estas propuestas educativas permiten a los egresados completar su formación académica y profesional, accediendo a un título universitario de grado (Licenciatura) en su área de especialización, con validez y reconocimiento nacional.
Licenciaturas disponibles
- Licenciatura en Geografía – Cierre de inscripción: 14 de noviembre
- Licenciatura en Historia – Cierre de inscripción: 15 de noviembre
- Licenciatura en Educación Física – Cierre de inscripción: 28 de noviembre
- Licenciatura en Educación Inicial – Cierre de inscripción: 15 de febrero de 2026
Características generales
- Modalidad: Virtual 100%
- Duración: 2 años (4 cuatrimestres) + Trabajo Final
- Estructura: Seminarios + Tesina/Trabajo de investigación
- Carga horaria: 1.200 horas reloj
- Requisito: Título docente de la especialidad.
Cabe destacar que las carreras se cursan bajo la modalidad de educación pública y gratuita.
La preinscripción se realiza de manera presencial en la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz” (Padre Ángel Tibaldo 1240), de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00.
Para más información o consultas, las personas interesadas pueden dirigirse a la Casa de la Cultura en los días y horarios mencionados.