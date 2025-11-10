Copa Santa Fe: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe salió campeón en U17 de Básquet Masculino

Durante el fin de semana se disputó el cuadrangular final de la Copa Santa Fe de básquet de varones en categoría U17 en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El certamen contó con la participación del equipo local, San Martín, Atenas y Atlético Tostado.

La actividad comenzó en la jornada del sábado en el estadio “Húngaro” Crespi. En el primer encuentro, Atenas superó con claridad a Atlético Tostado por 82 a 45. Más tarde, el anfitrión hizo su debut con una victoria ante Mutual San Martín por 85 a 77.

Este domingo la acción continuó desde las 9:30 con el duelo entre Mutual San Martín y Atenas, que terminó en triunfo para los conducidos por Facundo Montechiari por 68 a 59. En el cierre del cuadrangular, Gimnasia y Esgrima volvió a mostrar solidez y venció a Atlético Tostado por 85 a 59.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Gimnasia y Esgrima: 4 puntos, Mutual San Martín 3 puntos al igual que Atenas y Atlético Tostado con dos unidades

Por el tercer y cuarto puesto, San Martín se enfrentó a Atlético Tostado y se quedó con una contundente victoria por 75 a 51. Los parciales fueron 22-10, 15-11, 25-12 y 13-18, que reflejaron la superioridad del equipo de Marcos Juárez

La final

El encuentro definitivo tuvo como protagonistas al dueño de casa y a Atenas de Venado Tuerto. La visita llegaba con una victoria frente a Atlético Tostado y una derrota en su haber, mientras que los Mensanas arribaba con dos triunfos, ante San Martín y el propio Atlético Tostado.

En los primeros 20 minutos no se sacaron grandes diferencias y, como suele ocurrir en una final, los parciales fueron muy ajustados. El primer cuarto quedó en manos del equipo conducido por Valentín Rinaudo, que se fue al descanso corto con una ventaja mínima de 22 a 19. En el segundo período la visita reaccionó y logró cerrar el primer tiempo arriba en el marcador por 36 a 34.

En el tercer cuarto ambos equipos dejaron de lado las dudas y salieron a buscar el partido. La iniciativa la tomó el conjunto de Venado Tuerto, que comenzó a convertir con mayor efectividad, mientras que Gimnasia no lograba afirmarse en defensa. En su intento por revertir la situación, el local se mostró apresurado y cometió algunas imprecisiones. Sin embargo, logró reaccionar con una buena seguidilla de dobles, para cerrar el cuarto arriba por 50 a 46.

El último cuarto mantuvo la intensidad con la que había terminado el tercero. Gimnasia arrancó con un triple de Joaquín Lapalma y un doble de Pedro Trento, lo que marcó el ritmo del cierre. En dos ocasiones el equipo visitante pidió la revisión mediante el VAR, pero en ambas oportunidades la decisión arbitral se mantuvo.

El desarrollo continuó con la misma tónica: un Atenas agresivo en ataque, aunque impreciso bajo el aro y en la línea de libres. Del otro lado, el local volvió a mostrar una de sus grandes virtudes del partido: la efectividad desde el perímetro. Manuel Hernández y Joaquín Lapalma fueron los protagonistas desde los triples y encabezaron un gran cierre que selló la victoria y el título del cuadrangular por 72 a 63.

La figura del encuentro fue Manuel Hernandez , aportando 27 puntos.

Síntesis – Final Copa Santa Fe

Atenas (Venado Tuerto): Nicolás Rizzotti, Bruno Barrionuevo, Uriel Zanatta, Vicente Araujo, Juan Naval, Santiago Gagliardo, Emiliano Galera, Benjamín Rusinek, Agustín Chiaccharini, Thiago Fernández, Benjamín Arancibia, Ramiro Infante.

DT: Sergio Pugliese.

Gimnasia y Esgrima (Santa Fe): Manuel Hernández, Juan Martín Casabianca, Juan Ignacio Fedrigo, Pedro Trento, Santino Lapasin, Facundo López, Esteban Fabre, Feliciano Rodríguez, Juan Pablo Montenegro, Mateo Carignano, Joaquín Lapalma, Martín Alejandro Páez.

DT: Valentín Rinaudo.

Parciales: 19-22, 34-36, 16-20 y 7-27.

Estadio: Ricardo “Húngaro” Crespi.

Fuente: El Litoral / Prensa Copa Santa Fe