Villa Ocampo: La Feria Ocampense reunió a más de 70 emprendedores y artesanos

Se llevó a cabo este domingo 9 de noviembre “La Feria Ocampense”, en el ingreso a la ciudad de Villa Ocampo, con una gran participación. Más de 70 puestos de artesanos y emprendedores de la localidad y la región ofrecieron una amplia variedad de productos, generando un espacio de encuentro y promoción para la producción local.



También participaron los artesanos Gerardo Acuña y Roberto Rojas, quienes realizaron demostraciones en vivo de su trabajo en hierro.



La danza dijo presente con la actuación del taller de Hip Hop de la Casa de la Cultura, sumando ritmo y energía a la tarde.



De esta manera, La Feria Ocampense se consolida como un espacio de integración, desarrollo y fortalecimiento para los emprendedores y artesanos, impulsando el trabajo artesanal y la economía regional.