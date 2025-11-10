Villa Ocampo: Exitosa Edición del programa «Cortos 72 horas»

La ciudad de Villa Ocampo fue escenario de una experiencia creativa y colaborativa única con la realización del programa “Cortos 72 Horas”, que concluyó con un acto de cierre en el Complejo “Arno”, donde se proyectaron los cortometrajes elaborados por los equipos y se entregaron los certificados a los participantes.



Durante tres intensos días, 60 jóvenes ocampenses formaron parte de esta propuesta educativa y audiovisual que los desafió a crear, filmar y editar un cortometraje en tan solo 72 horas. Acompañados por docentes, coordinadores y capacitadores, los chicos recorrieron distintos puntos de la ciudad transformando ideas en historias y paisajes cotidianos en escenarios de ficción.



El programa, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y acompañado por la Municipalidad de Villa Ocampo, tuvo como objetivo fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión audiovisual entre los jóvenes, brindándoles herramientas técnicas y narrativas para contar sus propias historias.



El cierre del proyecto fue una verdadera celebración del talento juvenil, y la comunidad ocampense acompañó con entusiasmo esta iniciativa, que sin dudas dejó una huella positiva y un gran aprendizaje colectivo.