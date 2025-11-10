El viernes 7 de noviembre, en las instalaciones del Complejo Educativo General Manuel Obligado, se llevó a cabo la 4° Asamblea del Comité Asesor de Discapacidad, cuyo eje central fue el empleo. Participaron representantes de todo el equipo del Comité Asesor de la provincia.

Estuvieron presentes desde la Municipalidad de Villa Ocampo el intendente Cristian Marega, el secretario de Desarrollo Humano, Ramón Domingorena, así como autoridades del Gobierno provincial: la Secretaria de Políticas Sociales e Integración Social, Viviana Foresi; la Subsecretaria de Personas con Discapacidad, Florencia Ottolini; el Director Provincial de Personas con Discapacidad, Mirco Rodríguez; y el Secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco.



Durante la jornada se revisaron las acciones que el Gobierno provincial impulsa para fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se discutieron estrategias y herramientas para promover el acceso al empleo, fomentar la inserción en el mercado laboral y fortalecer redes de apoyo a trabajadoras y trabajadores con discapacidad.

Asimismo, se subrayó la importancia de la colaboración entre organismos provinciales y municipales para avanzar de manera coordinada en políticas de empleo inclusivo y se acordó continuar promoviendo programas y proyectos que generen oportunidades reales y duraderas, con seguimiento y evaluación de resultados.



Este encuentro refuerza el compromiso de la Provincia y de los municipios en promover un mercado laboral más inclusivo, con políticas públicas articuladas y orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.