Mancini acompañó la 6° Caminata Rosa en Las Toscas

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini participó el pasado domingo 9 de noviembre, de la 6ª edición de la Caminata Rosa en la ciudad de Las Toscas, realizada en el marco del 10° aniversario de la Asociación “Nueva Vida”. La actividad convocó con gran compromiso a vecinas, vecinos e instituciones locales en una jornada de sensibilización y acompañamiento en la lucha contra el cáncer de mama.

Durante el encuentro, la legisladora entregó la Declaración de Interés Provincial del evento a la presidenta de la entidad organizadora, Sra. Nora Vega, en reconocimiento a la tarea sostenida y solidaria que llevan adelante. Mancini expresó: “Acompañamos un año más a la Asociación “Nueva Vida”. Felicidades por este encuentro y por su labor diaria, cuentan conmigo.”

Desde hace una década, la organización trabaja en la prevención, promoción y acompañamiento de personas que atraviesan distintos tipos de cáncer, brindando contención y herramientas para transitar la enfermedad. “Cada encuentro como este demuestra que el compromiso y la empatía son el camino para concientizar, cuidar y acompañar», concluyó Mancini.