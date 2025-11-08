Villa Ocampo: Estreno del 1° «Cortos 72 Horas»

La Municipalidad de Villa Ocampo, junto al Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, invita a toda la comunidad a participar del gran estreno del 1° «Cortos 72 Horas», una propuesta audiovisual que promueve la creatividad, el trabajo en equipo y el talento local.



La cita es este sábado 8 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Complejo Social, Cultural y Deportivo “Arno”, donde se proyectarán los cortometrajes realizados durante el desafío de 72 horas de filmación y edición.



Una oportunidad única para disfrutar del cine hecho en la localidad, apoyar a los jóvenes realizadores y compartir una noche de cultura y emoción.



Entrada general y gratuita.