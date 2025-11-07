Villa Ocampo celebra el Día de la Tradición con una nueva edición de la Feria Ocampense

Este domingo 9 de noviembre, Villa Ocampo se prepara para vivir una jornada muy especial con la llegada de “La Feria Ocampense – Día de la Tradición”, un encuentro que reúne a emprendedores, artesanos y artistas locales en una celebración de nuestras raíces y el trabajo de la comunidad.



El evento se desarrollará en el ingreso a la ciudad, a partir de las 15:00 horas, y contará con la participación de artesanos y emprendedores que comercializarán sus productos, promoviendo la producción local y el consumo responsable.



Además, habrá un show de baile a cargo de escuelas de danzas ocampenses, que ofrecerán presentaciones alusivas a nuestras tradiciones, y una propuesta artística destacada con escultores trabajando en vivo sobre hierro: Roberto Rojas y Gerardo Acuña, quienes mostrarán su talento y creatividad ante el público.



Esta feria es una oportunidad para encontrarse, compartir en familia y disfrutar de la cultura local.