Villa Ocampo: Asueto administrativo por el Día del Empleado Municipal

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a toda la comunidad que, conforme al Decreto N°1670/2025, se declara asueto administrativo el día lunes 10 de noviembre, en conmemoración del Día del Empleado Municipal.



Por tal motivo, no habrá atención ni actividades en ninguna de las dependencias municipales durante esa jornada. Asimismo, se comunica que únicamente se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios, el cual se llevará a cabo respetando el cronograma habitual.



La Municipalidad agradece la comprensión de los vecinos y vecinas y aprovecha la ocasión para saludar a todos los empleados municipales en su día, reconociendo su compromiso y dedicación al servicio de la comunidad.