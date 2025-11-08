Reunión en la Cámara de Senadores por desarrollo e inversiones en telecomunicaciones y TIC

En la presidencia de la Cámara de Senadores, se desarrolló una reunión encabezada por el presidente provisional Felipe Michlig, en donde se recibió a representantes de la Cámara Argentina de Internet (Cabase) y de Asociación Santafesina de Televisión por Cable (ASTC), para evaluar -junto a funcionarios de áreas provinciales- distintos temas vinculados al sector.

Participaron del encuentro junto a Felipe Michlig (San Cristóbal), el Pte.del Bloque Unidos Rodrigo Borla (San Justo), los senadores Orfilio Marcón (General Obligado), Leonardo Diana (San Gerónimo), Germán Giacomino (Constitución) y el secretario de bloque Jeremías Bastia. Por parte del ministerio de desarrollo productivo se encontraba presente el director provincial de Industria 4.0 Ramiro Vio; por el ministerio de economía el secretario privado Nicolas Sandaza Iturraspe y por la Administración Provincial de Impuestos el adm. regional Sebastián Strubia.

Por las Cámaras se encontraban Patricio Seoane (presidente de Internet Service y Vicepresidente de Cabase); Raúl Suárez (presidente de multimedia San Guillermo e integrante de ASTC); Norberto Merati (Gerente de Internet service para operaciones en Santa Fe) y Dra. Cecilia Ferraris Gerente de Transdatos e integrante de Cabase.

Temas abordados

Entre los temas abordados durante una extensa reunión se destacaron los siguientes:

1- Reconocimiento y Promoción del Sector Telecomunicaciones–Internet–TV

-Reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para PyMEs del sector (para abordar en el próximo presupuesto provincial)

-Inclusión en el Régimen de Promoción Industrial (Ley Provincial 8478).

2- Acceso a Infraestructura Pasiva – Postes de la EPE

Patricio Seoane resumió al término de la reunión que “hemos tenido muy buena receptividad, nosotros queremos hacer inversiones en la provincia de Santa Fe, para lo que llegamos a un consenso que es necesario avanzar en forma conjunta entre el sector público y privado para las transformaciones tecnológicas que se vienen. Como ejemplo de ello es poner fibra óptica en todo el territorio para que ninguna localidad quede aislada y mejorar la conectividad, con el mejor servicio de internet, televisión, inteligencia artificial y todo lo que se viene”.

Beneficios futuros

Las autoridades coincidieron que es necesario la ampliación y modernización de la conectividad en localidades del interior. Asimismo, la generación y sostenimiento de empleo genuino en PyMEs locales y la atracción de inversiones en infraestructura tecnológica; reducción de la brecha digital y fortalecimiento del entramado productivo y competitivo provincial.

Por su parte, el funcionario del ministerio de Desarrollo Productivo Ramiro Vio, reflejó que “estamos abierto a todos los planteos, a la vez que informamos sobre el régimen de promoción industrial que impera en la provincia, en donde ya aprobaron en esta gestión 19 iniciativas industriales, que en total son 35 y tenemos otras tantas en carpeta. Esto significa la resignación de la percepción de impuestos en busca de mayores inversiones y generación de fuentes de trabajo”.

También en esta dinámica conjunta, el funcionario expresó que “llevaremos al ministro Gustavo Puccini propuestas que se conversaron para utilizar el posteo del tendido eléctrico en función a facilitar las inversiones en telecomunicaciones”.