Las Toscas: Reconocimiento por el Día del Empleado Municipal

En el marco del Día del Empleado Municipal, se celebra y reconoce la labor de quienes, con esfuerzo, compromiso y dedicación, cumplen un rol esencial en el funcionamiento y crecimiento de la ciudad.

Desde la Municipalidad de Las Toscas destacaron que los empleados municipales son un eslabón fundamental para el desarrollo local, ya que con su trabajo cotidiano contribuyen al mantenimiento, la organización y la mejora continua de los espacios y servicios públicos.

“En este día especial, queremos reconocer y agradecer profundamente a quienes, con vocación y sentido de pertenencia, hacen de su tarea diaria un servicio a la comunidad”, expresaron desde el municipio.