Charo Mancini saludó a las y los empleados municipales en su día

En el marco del 8 de noviembre, Día del Empleado Municipal, la diputada provincial Charo Mancini expresó su reconocimiento a todas y todos los empleados municipales, destacando la importancia de su labor para el desarrollo y funcionamiento de cada localidad.

“Hoy quiero saludar a quienes, con compromiso y vocación de servicio, trabajan cada día por el bienestar de las vecinas y los vecinos. Su tarea es esencial para que nuestras ciudades crezcan, se organicen y mejoren la vida de todos”, manifestó la legisladora.