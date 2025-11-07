Villa Ocampo: Investigan el hallazgo de un arma de fuego de fabricación casera

En horas de la tarde del miércoles 5 de noviembre, alrededor de las 17:50, personal del Comando Radioeléctrico de Villa Ocampo realizaba patrullajes preventivos por el barrio Los Amores, cuando fue interceptado por un hombre mayor de edad, domiciliado en esa misma localidad.

El vecino manifestó que, mientras realizaba sus tareas habituales en el basural municipal, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 32, había encontrado entre los desechos un rifle de aire comprimido modificado, aparentemente adaptado para funcionar como arma de fuego de fabricación casera.

El elemento no presentaba numeración ni marca visible, contaba con un cañón recortado de hierro oxidado, mecanismo de disparo tipo cola de disparador, y una culata recortada con empuñadura de madera desgastada.

El hombre hizo entrega voluntaria del arma a los efectivos, quienes procedieron a su secuestro preventivo bajo la figura de “Investigación Actuada”. Se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y posibles usos del artefacto.