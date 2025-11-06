Charo Mancini acompañó la primera experiencia del programa “Jaauka Bio Educativo”

El miércoles 5 de noviembre, la Diputada Provincial Charo Mancini participó de la primera experiencia del programa “Jaauka Bio Educativo” en el Club de Caza, Pesca y Náutica “Pato Cuá”. Una propuesta educativa del emprendedor tosquense Gustavo Zamar que busca promover el conocimiento e identidad del Norte Santafesino.

“Hoy es un día muy importante para todos los tosquenses. Creo profundamente en el valor turístico y educativo del Jaaukanigás, orgullo del norte santafesino. Desde mi lugar en la Legislatura, trabajo para fortalecer el turismo y la educación ambiental, porque solo se cuida lo que se conoce” expresó Mancini.

“Jaauka Bio Educativo” representa un paso significativo en la construcción de una conciencia ambiental compartida: cada escuela, cada docente y cada estudiante que forma parte amplía la trama que une educación y turismo desde la identidad, la creatividad y el respeto por la naturaleza.

La jornada contó con la participación de alumnas y alumnos de Reconquista y Avellaneda, quienes se sumaron a esta primera experiencia.