Villa Ocampo: Charla educativa sobre herramientas de Inteligencia Artificial

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el próximo viernes 7 de noviembre a las 14:30 horas, se llevará a cabo la charla educativa “Herramientas de IA para enseñar y aprender”, destinada a docentes y estudiantes de la ciudad.



La actividad tendrá lugar en la Escuela Técnica N.º 619 “Pbro. Luis Sponton” (25 de Mayo 1394) y tiene como propósito acercar conocimientos y recursos tecnológicos que permitan fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de la Inteligencia Artificial, una herramienta cada vez más presente en el ámbito educativo.



Esta propuesta se desarrolla como parte del compromiso asumido por el municipio de continuar promoviendo la innovación y la formación continua en la comunidad educativa local, con el acompañamiento del Diputado Provincial Dionisio Scarpin, quien impulsa iniciativas orientadas al desarrollo y la modernización de la educación en toda la región.



La invitación es abierta a todos los profesores y alumnos interesados en conocer nuevas estrategias para potenciar el aprendizaje con tecnología. La participación es gratuita.