Villa Ocampo: Comenzaron los trabajos en la segunda mano del Bv. Brown

La Municipalidad de Villa Ocampo inició los trabajos para la construcción de la segunda mano del Boulevard Brown, en el acceso norte de la ciudad, desde Ruta 11 hasta Boulevard Obligado.



Esta importante obra contempla una intervención integral que transformará uno de los ingresos más transitados de la ciudad, mejorando la seguridad vial, la circulación y la infraestructura urbana.



El proyecto incluye:

200mts de pavimentación con hormigón elaborado.

Rotonda de ordenamiento vehicular en la intersección de Bv. Brown y Bv. Obligado.

Vereda peatonal de ruta N. 11 hasta Bv. Obligado

Iluminación Led.



Con el avance de esta etapa, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo y modernización del acceso norte, impulsando mejoras que benefician a vecinos, comercios y visitantes.