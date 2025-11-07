Jóvenes ocampenses en acción con «Cortos 72 horas»

Villa Ocampo se convierte en un gran set de filmación con la realización del 1° “Cortos 72 Horas”, una propuesta cultural que reúne a 60 jóvenes de la ciudad en una experiencia audiovisual única.



Luego de jornadas de trabajo creativo donde elaboraron los guiones y definieron sus historias, los equipos salieron a filmar en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, dando vida a sus cortometrajes en un verdadero desafío de producción que combina imaginación, cooperación y aprendizaje.

En el día viernes 7 de noviembre los jóvenes se reúnen para cerrar la producción audiovisual editando el material recopilado y ultimando detalles, con la guía y el acompañamiento de los profesionales del programa.



El programa “Cortos 72 Horas” busca fomentar la participación juvenil, la expresión artística y la mirada local sobre nuestro entorno, integrando a las nuevas generaciones en el lenguaje del cine y la comunicación audiovisual.

Las producciones realizadas serán presentadas en el gran estreno del próximo sábado 8 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Complejo Social, Cultural y Deportivo “Arno”, con entrada general y gratuita.