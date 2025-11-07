Mancini acompaña a los Bomberos Voluntarios de Las Toscas en la gestión del Programa Brigadier

El jueves 6 de noviembre, la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini mantuvo una reunión con el Presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios, Sr. Heriberto Velozo y parte de la Comisión; en ese sentido la legisladora otorgó a los representantes de la institución un trabajo técnico de gran valor para que puedan presentarlos en la provincia en el denominado Programa “Brigadier”; quedando a disposición para hacer el seguimiento de la gestión.

El Programa Brigadier, solicitado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, contempla el recambio total del techo de la institución. Este programa provincial financia obras y mejoras edilicias en localidades e instituciones de todo el territorio santafesino.

Además; durante el encuentro, Mancini también entregó la declaración de interés por el 35º aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, en homenaje a su trayectoria y servicio, señalando que «Los Bomberos Voluntarios son un ejemplo de entrega y compromiso.”