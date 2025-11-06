Villa Ocampo: Avanzan las obras del Plan Brigadier

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que quedó habilitado al tránsito el tramo de calle Tibaldo, comprendido entre Roberto Mejías y Dr. Garro, obra que forma parte del Plan Brigadier. En paralelo, el gobierno local avanza con la etapa final del plan, mediante la ejecución de la cuarta y última cuadra de pavimento asfáltico sobre calle Moreno, entre San Lorenzo y Chacabuco.

El Plan Brigadier es el programa de mejoramiento urbano que impulsa el municipio para optimizar la conectividad y la circulación en distintos sectores de la ciudad. Contempló también la pavimentación de cuatro cuadras en total, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos y reafirmando el compromiso municipal con el desarrollo urbano sostenido.

Desde el municipio destacaron que estas obras no solo mejoran la transitabilidad y el acceso, sino que además contribuyen a la seguridad vial y a la calidad de vida de toda la comunidad.