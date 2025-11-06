Villa Ocampo: Entrega del último aporte del FAE 2025

Con la presencia del secretario de Gobierno, Miguel Merino, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Gabriela Yaccuzzi, se realizó la entrega de la segunda y última partida del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) correspondiente al año 2025.

Este fondo, destinado a los establecimientos educativos de gestión oficial del distrito Villa Ocampo, cumple con la legislación vigente y se financia a través de la partida presupuestaria municipal.

Seguimos acompañando y fortaleciendo el trabajo de nuestras instituciones educativas, reafirmando el compromiso con la educación pública.