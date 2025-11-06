Villa Ocampo presente en el Congreso de Turismo Receptivo en Santa Fe Capital

El equipo de Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo, junto a prestadores de servicios turísticos privados, participaron del Congreso de Turismo Receptivo realizado en la ciudad de Santa Fe, capital provincial.



El evento fue inaugurado por el Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a la Secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, y reunió a representantes de más de 120 localidades santafesinas.



Durante la jornada, se desarrollaron diversas ponencias y espacios de intercambio orientados a fortalecer la formación turística local y regional, teniendo como eje central la oferta educativa que se impulsará el próximo año.



El congreso se consolidó como un ámbito de encuentro y cooperación entre municipios, agencias de turismo receptivo e instituciones educativas, promoviendo nuevas oportunidades de trabajo conjunto y el fortalecimiento de la “Provincia Invencible de Santa Fe” como destino turístico integral.