Asesoramiento ciudadano: la Defensoría del Pueblo llega a Villa Ocampo

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, este jueves 06 de noviembre, se hará presente en la ciudad la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, con el fin de brindar asesoramiento y orientación ciudadana.

La atención se llevará a cabo de 9:00 a 12:00 horas, en las instalaciones del Palacio Municipal. Los vecinos podrán realizar consultas y gestionar reclamos vinculados a:



• Dificultades con los servicios de agua, energía eléctrica y gas

• Problemas con tarjetas de débito y crédito

• Falta de respuesta por parte de obras sociales

• Conflictos entre vecinos, con posibilidad de mediación

• Casos de violencia de género

• Consultas familiares, jurídicas y de inquilinos

Se invita a todos los ocampenses que requieran asistencia en estas temáticas a acercarse y aprovechar este dispositivo territorial que tiene como objetivo la defensa de los derechos ciudadanos.