CODESELT participó de la Asamblea General Ordinaria de FECOTEL 2025

El pasado viernes 31 de octubre, la Cooperativa de Servicios de Las Toscas (CODESELT) participó de la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina Ltda. (FECOTEL), que se llevó a cabo en la ciudad de San Genaro, provincia de Santa Fe.

En representación de CODESELT estuvieron presentes el Tesorero Miguel Lauro Ordiz y el Gerente Norberto Zanier. Durante la jornada se desarrolló la presentación de balances y se procedió a la renovación del Consejo de Administración de la Federación, resultando electo Ordiz como consejero titular, quien hasta ese momento se desempeñaba como consejero suplente.

“Fue una muy buena jornada ya que pudimos intercambiar ideas y vivencias de los problemas del día a día de cada cooperativa que están asociadas a la Federación”, expresó Ordiz al finalizar el encuentro.

La participación de CODESELT en este tipo de instancias reafirma su compromiso con el movimiento cooperativo y con el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las entidades que brindan servicios esenciales a sus comunidades en todo el país.